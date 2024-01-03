Метро на Виноградарь киевляне могут не дождаться: со стройплощадки регулярно воруют материалы (видео)

Сегодня людям хватает наглости воровать и не стыдиться этого.

С площадки, где должны начать строительство метро на Виноградаре, регулярно похищают материалы. Очевидцы заметили одного мужчину, ежедневно выносящего пакет металла.

Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко.

С площадки, где должны начать строительство метро на Виноградар, регулярно похищают материалы

Очевидно, киевляне не дождутся

Как известно, вопрос строительства метро на Виноградаре очень волнует киевлян. В настоящее время работы на стройплощадке заморожены. Впрочем, пока оно решается, неизвестный спокойно занимается своим делом и выносит каждый день пакет металла.

"Пока чиновники думают, строить метро или нет, мужчина спокойно занимается своим делом и выносит каждый день пакет металла", – заметил журналист.

Напомним, история со строительством метро на жилмассив Виноградарь в Киеве закончилась большим фиаско. Еще в начале этого года городские чиновники уверяли, что работы по строительству тоннелей и новой станции будут возобновлены, несмотря на войну. Даже радовали киевлян обещанием о вводе в эксплуатацию станции "Мостицкая" в конце 2024 года.

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