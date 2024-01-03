Метро на Виноградарь киевляне могут не дождаться: со стройплощадки регулярно воруют материалы (видео)

Сегодня людям хватает наглости воровать и не стыдиться этого.
С площадки, где должны начать строительство метро на Виноградаре, регулярно похищают материалы. Очевидцы заметили одного мужчину, ежедневно выносящего пакет металла.
Об этом написал журналист Андрей Цаплиенко.
Очевидно, киевляне не дождутся
Как известно, вопрос строительства метро на Виноградаре очень волнует киевлян. В настоящее время работы на стройплощадке заморожены. Впрочем, пока оно решается, неизвестный спокойно занимается своим делом и выносит каждый день пакет металла.
"Пока чиновники думают, строить метро или нет, мужчина спокойно занимается своим делом и выносит каждый день пакет металла", – заметил журналист.
Напомним, история со строительством метро на жилмассив Виноградарь в Киеве закончилась большим фиаско. Еще в начале этого года городские чиновники уверяли, что работы по строительству тоннелей и новой станции будут возобновлены, несмотря на войну. Даже радовали киевлян обещанием о вводе в эксплуатацию станции "Мостицкая" в конце 2024 года.
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