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Метро на Троещину: правительство утвердило порядок использования 100 млн гривен на строительство линии до микрорайона

Метро на Троещину: правительство утвердило порядок использования 100 млн гривен на строительство линии до микрорайона

УНИАН

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем программы является Минрегион.

Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития метрополитена в Киеве. Согласно этому порядку, на строительство метро на Троещину пойдет 100 млн гривен, которые были заложены в бюджет этого года.

Соответствующее правительственное Постановление № 914 и приложение к нему опубликованы на Правительственном портале.

Согласно приложению к Постановлению:

  • 50 млн гривен пойдет на корректировку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина — Троещина.
  • еще 50 млн гривен используют для строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена Троещина — Осокорки от ул. Милославская до станции "Левобережная" с электродепо Троещина.

Напомним, ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр столицы Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.

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