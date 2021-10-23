"Место свободных людей": в Киеве ресторан оштрафовали за несоблюдение карантина

Владельцу грозит штраф от 17 до 170 тыс. грн.

В Киеве ресторан оштрафовали за несоблюдение карантинных требований.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, речь шла о заведении, расположенном на Малой Житомирской. Поскольку столица сейчас находится в "оранжевой" зоне, то в учреждениях должен быть соблюден масочный режим и дистанция.

Впрочем, комиссия выявила нарушения. В частности, ни посетители, ни персонал не имели средств индивидуальной защиты. Кроме того, в помещении не было маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди, там не проводят регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей, нет температурного скрининга среди посетителей и сотрудников. Столы в ресторане стояли на расстоянии менее 1,5 метра и за ними сидели более четырех человек.

Полицейские составили протокол об административном нарушении. Владельцу грозит штраф от 17 до 170 тыс. грн.

В свою очередь, Госпродпотребслужба сообщила, что речь идет о ресторане Nebos.

На странице заведения в Facebook сообщается: "Нам не важно, есть у вас маска или нет, вакцинированы вы или нет — мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье". Ресторан позиционирует себя как "место свободных людей".

Напомним, в Киеве стремительно растет количество больных "ковидом", а больничные койки с кислородом уже заняты на две трети. Столице грозит "красная" зона. Столичные власти досрочно отправила учеников на каникулы. Копы проверяют соблюдение ограничений на междугородном транспорте. По новым правилам, пассажиры и водители должны иметь сертификаты о вакцинации или отрицательные "ковид"-тесты.

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