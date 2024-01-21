"Место смерти": в приюте на Киевщине животные умирали в ужасных условиях (фото, видео)

Полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором животные заморены голодом, а некоторые уже мертвы.
В полицию Киевской области обратились неравнодушные граждане, сообщившие об ужасных условиях, в которых содержат животных в одном из приютов.
Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе полиции.
Также полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором животные измучены от голода, некоторые просто лежат уже не живые, а другие едят останки других животных.
На видео виден устланный костями вольер, где держат животных. На земле можно различить труп козы.
“Это место смерти!!!!! Животные без вакцин, не стерилизованы, на них нет документов, они голодны и в холоде”, — написала в подписи к распространенному в Instagram видео волонтер и защитница животных под ником @zavitaevall.
В полиции сообщили, что в приюте побывала следственно-оперативная группа. Следователи Броварского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.
Напомним, ранее украинский военный, который воюет в Донецкой области, отреагировал на сообщение в Сети об издевательствах над домашними животными на Днепропетровщине. Он приехал в дом, где мучили собаку и кошку, и выкупил их у владельцев.
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