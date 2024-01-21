"Место смерти": в приюте на Киевщине животные умирали в ужасных условиях (фото, видео)

Полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором животные заморены голодом, а некоторые уже мертвы.

В полицию Киевской области обратились неравнодушные граждане, сообщившие об ужасных условиях, в которых содержат животных в одном из приютов.

Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе полиции.

Также полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором животные измучены от голода, некоторые просто лежат уже не живые, а другие едят останки других животных.

На видео виден устланный костями вольер, где держат животных. На земле можно различить труп козы.

В приюте на Киевщине животные умирали в ужасающих условиях

“Это место смерти!!!!! Животные без вакцин, не стерилизованы, на них нет документов, они голодны и в холоде”, — написала в подписи к распространенному в Instagram видео волонтер и защитница животных под ником @zavitaevall.

В полиции сообщили, что в приюте побывала следственно-оперативная группа. Следователи Броварского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.

Напомним, ранее украинский военный, который воюет в Донецкой области, отреагировал на сообщение в Сети об издевательствах над домашними животными на Днепропетровщине. Он приехал в дом, где мучили собаку и кошку, и выкупил их у владельцев.

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