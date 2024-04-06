Месть за расследование?: журналисту, который нашел миллионное состояние главы кибербезопасности СБУ, вручили повестку

У главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка обнаружили квартиры более чем на 25,5 млн грн.

Журналисту "Следствие.Инфо" Евгению Шульгату, который провел расследование и обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители Соломенского ТЦК и СП вручили повестку в ТЦ Киева.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

Как пишет издание, именно работник СБУ мог дать указания представителям военкомата о вручении повестки журналисту Шульгату, чтобы таким образом "наказать расследователя", разоблачившего элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Событие произошло 1 апреля в 21:15 возле супермаркета, в ТЦ "Дрим Таун", в Оболонском районе Киева.

"Меня удивило, что они подошли именно ко мне, обратились по имени-фамилии и явно знали меня в лицо. Поскольку я работал над этой историей, то сразу заподозрил, что меня остановили в супермаркете именно из-за нее", — говорит Шульгат.

Журналист снял общение с военными на камеру. В разговоре представители военкомата отметили, что Евгению исполнилось 27 лет, и он не пришел в ТЦК обновить данные.

Когда журналист Евгений Шульгат стал задавать вопрос, связана ли ситуация с его работой над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке, военнослужащие ушли, заявив, что зафиксировали отказ от получения повестки.

После инцидента журналисты "Следствия.Инфо" получили видео с камер наблюдения торгового центра и обнаружили, что представителей ТЦК и СП сопровождал мужчина в гражданском.

На видео видно, что в 21:08 журналист Евгений заходит в торговый центр. Уже через несколько минут туда заходят два сотрудника ТЦК. Вместе с ними – мужчина в гражданской одежде. Из видео ясно, что мужчина в гражданском дает указания сотрудникам ТЦК.

"Пока журналист находится в супермаркете, мужчина в гражданском ходит возле касс, а затем быстро возвращается к военным. Активно жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает торговый центр. Менее чем через минуту военные подошли к журналисту. Из увиденного можно сделать вывод, что этот мужчина указывает военным на Евгения Шульгата", — говорится в расследовании.

Журналисты "Следствия.Инфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК. Один из них Александр подтвердил, что работает именно в этом ТЦК, однако на вопрос о событиях в торговом центре отвечать отказался. Так же отреагировал и его коллега Сергей, бывший с ним вечером 1 апреля.

"Мы отправили запрос с подробными вопросами по поводу инцидента в Генштаб ВСУ. Возможно там объяснят, на каких основаниях этот человек в гражданской одежде отдает указания военнослужащим".

Источники журналистов помогли понять, кто именно тот человек в гражданском, который руководил представителями ТЦК. Это может быть Алексей Владимирович Биленко — человек, близкий к Илье Витюку.

В базах данных журналисты нашли Алексея Владимировича Беленко, ранее работавшего во львовском управлении СБУ. А сейчас – в департаменте кибербезопасности СБУ. То есть, в том департаменте, который возглавляет Илья Витюк – фигурант расследования Евгения Шульгата.

Алексей Биленко не ответил на звонки журналистов, а после сообщений в мессенджерах – заблокировал журналистов.

Читайте также ведущие новости дня: