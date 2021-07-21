"Мешали пьяные компании": женщина объяснила, почему распилила скамейку во дворе киевской высотки

Коммунальщики обратились в полицию из-за распиленной скамейки.

В Киеве женщина по имени Татьяна заявила, что это она спилила скамейку возле одной из столичных многоэтажек, поскольку полиция не приезжает, а в ЖЭК она не обращалась, потому что туда невозможно дозвониться.

По словам женщины, проживающей на улице Пражской, 18А, что в Днепровском районе столицы, молодежь, которая собиралась возле скамейки, ночью кричит и грубо ругается.

Об этом говорится в сюжете "Вікна-новини" на телеканале СТБ.

Коммунальщики обратились в полицию из-за спиленной во дворе лавки.

Житель дома Илья заявил, что это к нему под дом ночью приходят друзья.

"И тут понеслось. Здесь один пришел, пятый, десятый... Такой шум, мат... Чего здесь только нет", — сказал Илья.

Мужчина подтвердил, что соседи его просили вести себя тише — он говорит, что старается, но получается не всегда.

Илья на камеру признается, что он часто употребляет алкогольные напитки и на момент разговора с журналистом он уже похмелился.

Сотрудники ЖЭКа приехали, чтобы срезать то, что осталось от скамейки и заявили, что на Татьяну уже написали заявление в полицию. Сама женщина удивляется — потратить свою пенсию на восстановление лавки она не готова.

Илья же заявил, что спиленная лавка не помешает вечеринкам под домом, потому что у него "есть своя, переносная".

Напомним, в Днепровском районе столицы в одном из дворов местная жительница распилила установленные там скамейки, чтобы не было посиделок под окнами

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