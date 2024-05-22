Мешал шум от ремонта: в Киеве 57-летний мужчина поджег дверь соседу

В Киеве мужчина поджег дверь соседу из-за шума в квартире.

Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя, о том, что кто-то поджег входную дверь в его квартиру в Соломенском районе. Сотрудники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и установили, что к совершению уголовного правонарушения причастен 57-летний житель этого же дома.

Нарушитель ранее к уголовной ответственности не привлекался, а свои действия объяснил тем, что был недоволен шумом от ремонта, который проводился в квартире потерпевшего, и таким образом решил ему отомстить.

Следователи задержали поджигателя и, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 2. ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Горе-мстителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине в пожаре погибла семья с ребенком.

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