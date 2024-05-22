Мешал шум от ремонта: в Киеве 57-летний мужчина поджег дверь соседу

Горе-мстителю грозит до десяти лет лишения свободы.
В Киеве мужчина поджег дверь соседу из-за шума в квартире.
Об этом сообщила полиция Киева.
В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя, о том, что кто-то поджег входную дверь в его квартиру в Соломенском районе. Сотрудники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и установили, что к совершению уголовного правонарушения причастен 57-летний житель этого же дома.
Нарушитель ранее к уголовной ответственности не привлекался, а свои действия объяснил тем, что был недоволен шумом от ремонта, который проводился в квартире потерпевшего, и таким образом решил ему отомстить.
Следователи задержали поджигателя и, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении по ч. 2. ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Горе-мстителю грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, на Киевщине в пожаре погибла семья с ребенком.
Читайте также ведущие новости дня:
- Мобилизация в Украине: с 18 июля повестки будут посылать по почте – что известно
- В Пентагоне объяснили, почему против ударов западным оружием по территории РФ
- В Кривом Роге "ограниченно годный" мужчина дважды отказывался брать повестку: чем все закончилось