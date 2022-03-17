Мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в онлайн-конференции с 30-ю мэрами Европейских стран.

Подробности он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня пообщался в режиме видеоконференции с мэрами почти 30 городов из входящих в Ассоциацию Европейских городов при Еврокомиссии (EUROCITIES). Все мэры отметили политическую поддержку Украины и ее борьбу за свою независимость и свободу. Выказали уважение и восхищение отважностью и героизмом украинцев. Европейские коллеги подчеркнули, что и дальше будут помогать Киеву и Украине. А также выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, которую сегодня разрушает и уничтожает российская армия. Убежден, мы победим и отстроим наши города и нашу страну», – написал Кличко.

Он отметил, что в конференции приняли участие Дарио Нарделла - мэр Флоренции, являющийся президентом EUROCITIES, мэры, в частности, Осло, Милана, Парижа, Лейпцига, Ротердама, Стокгольма, Барселоны, Брюсселя, Тулузы, Таллина, Вены, Варшавы и других городов.

«Эти города сегодня оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в нашу страну гуманитарную помощь, лекарства, товары первой необходимости», – добавил Кличко.