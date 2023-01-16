Мэрия призвала киевлян отказаться от массовых собраний и купания на Крещение Господне: в чем причина

Россия может использовать массовые собрания на Крещение Господне для провокаций и дестабилизации ситуации в столице Украины, объясняют в городском совете Киева.

Городские власти Киева накануне Крещения Господня просят местных жителей и гостей столицы воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий и соблюдать ограничения, действующие в условиях военного положения.

Об этом сегодня, 16 января, сообщили в пресс-службе городского совета Киева.

Как говорится в обращении городских властей к религиозным организациям, учитывая военную агрессию РФ в отношении Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано Россией или радикальными группировками для совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, чтобы дестабилизировать социальную и религиозную ситуацию в Киеве

"В то же время, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций, город организует дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях. Впрочем, горожан настоятельно призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение Господне", — говорится в сообщении городского совета.

Напомним, раньше мы рассказывали, когда празднуют Крещение Господне 2023 года: что символизирует этот день, традиции и обряды.

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