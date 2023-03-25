Мэр Киева трогательно поздравил своего брата с днем рождения: Ты – лучший!

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил своего младшего брата, экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко с днем рождения.

Владимиру сегодня, 25 марта, исполнилось 47 лет.

Трогательное поздравление мэр столицы обнародовал в Facebook.

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"Когда ты был маленьким и причинял какой-то детский вред, доставалось от родителей мне. Потому что я – старший и должен был присматривать за братом. Когда я пошел в секцию бокса, ты сказал, что тоже хочешь. И стал чемпионом! Ты всегда рядом, даже когда физически далеко. Не было дня, чтобы мы хотя бы не поговорили по телефону. Этот год полномасштабной войны мы прошли бок о бок. Вместе во всем. Только мы двое знаем, чего стоил этот год каждому из нас... Ты – лучший. Лучший брат, лучший папа, лучший боксер и гражданин своей страны! Спасибо нашей маме за такой подарок! С Днем рождения, брат!" – написал Виталий Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сокращении комендантского часа в столице. С 26 марта он будет длится с 00:00 до 05:00.

Кличко снял видеоселфи в центре столицы на 360 градусов и поздравил с Днем Киева

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