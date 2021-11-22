Мэр Киева Кличко ушел в отпуск на неделю: названа причина

Отпуск городской голова согласовал с президентом Украины.
Мэр столицы Виталий Кличко ушел в отпуск. Отсутствовать он будет в течение пяти дней.
Об этом пишет издание APnews.
Так, в отпуск городской голова ушел с 22 ноября. Продолжится он по 26 число.
“Отбываю в отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью пять календарных дней с 22 по 26 ноября 2021 года по семейным обстоятельствам”, — сообщается в распоряжении Киевского городского головы.
По информации издания, отпуск Кличко мог взять для того, чтобы отпраздновать день рождения дочери Елизаветы-Виктории, которой 24 ноября исполнится 19 лет. У девушки американское гражданство.
Читайте также:
- "Чудом спасли": в Одесской области ребенок проглотил четыре магнита.
- Была почти без сознания: в Полтаве под мостом нашли нетрезвой 14-летнюю девушку.
- В Днепре курьер стрелял из пистолета в клиента с ножом.