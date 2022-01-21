Мэр Киева Кличко преодолел "Омикрон" и рассказал о "коварных" симптомах

Быстро победить "Омикрон", считает мэр, ему помогли две дозы вакцины против коронавируса.
Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
Об этом городской голова написал на своей странице в соцсети.
Болезнь, по его словам, проходила недолго и несложно. Быстро преодолеть "Омикрон" мэру помогли две дозы вакцины против коронавируса.
“Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон" — он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому если появились такие симптомы, не поленитесь сделать тест”, — подчеркнул Виталий Кличко.
Еще один тест городской голова сделал сегодня, 21 января — он показал отрицательный результат.
“Вывод главный – вакцинируйтесь. Вывод тоже важен – следите за своим здоровьем, не пренебрегайте опасностью”, – добавил мэр.
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