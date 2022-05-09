Мэр Ирпеня показал груды боеприпасов, которые оккупанты оставили или сбросили на город (видео)

Мэр Ирпеня показал груды боеприпасов, которые оккупанты оставили или сбросили на город (видео)

Мэр Ирпеня обнародовал видео, на котором видно огромное количество боеприпасов, которыми российские войска уничтожали город.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин показал боеприпасы, которые российские захватчики оставили или сбросили на город.

Мэр Ирпеня обнародовал видео в Telegram.

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые решисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты. На сегодняшний день уже 100% нашего города поверхностно обработаны саперами", — говорится в сообщении.

Однако он также призвал горожан сразу сообщать об опасных предметах в случае их обнаружения.

Напомним, Генеральный секретарь Совета Европы посетила Бородянку и Ирпень.

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