Мэр Бучи показал, как сейчас выглядят места боев в городе: видео

В городе Буча уничтожена вся техника оккупантов, враг разбит.

Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук показал, как сейчас выглядят места боев в городе.

По словам Федорука, колонна вражеской техники полностью уничтожена, среди защитников и гражданского населения потерь нет – это главное.

Об этом мэр Бучи заявил в видео, обнародованном пабликом "Великий Киев".

Осталось восстановить город и частные дома, пострадавшие во время боя.

"Кто бывал в Буче и знает, какой это прекрасный зеленый пригород Киева — на этом видео, наверное, расплачется", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, 25 февраля российский десант "выселил" жителей Бучи из их квартир. 27 февраля Буча попала под обстрел – горела многоэтажка, многие дома повреждены. Кроме того, кафиры хотели использовать детей и женщин как "живой щит" для прорыва в Киев.