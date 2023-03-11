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Меняли данные в электронной системе в пользу резидентов РФ: на Киевщине будут судить двух государственных регистраторов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Меняли данные в электронной системе в пользу резидентов РФ: на Киевщине будут судить двух государственных регистраторов

Фото: pixabay.com

Обвиняемые по предварительному сговору, изменяли в реестре сведения о долях резидентов РФ в уставных капиталах обществ.

В Киевской области будут судить двух государственных регистраторов, которые меняли данные в электронной системе в пользу резидентов РФ.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении государственных регистраторов по фактам несанкционированного вмешательства в работу информационных, электронных коммуникационных систем (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Расследованием установлено, что обвиняемые по предварительному сговору, изменяли в реестре сведения о долях резидентов РФ в уставных капиталах обществ. Во избежание санкций конечными бенефициарными собственниками юридических лиц якобы становились граждане Украины.

Обвиняемая, ранее уже лишенная права работать с Единым реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, подыскивала лиц, нуждающихся в ее услугах. Все изменения в информационные системы вносились под ключом ее сообщника.

Действия обвиняемых позволили избежать принудительного изъятия имущества обществ, осуществляющих деятельность на территории Украины, а владельцами которых остаются граждане РФ.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного предприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению самолета Ан-225 "Мрия".

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Дата публикации
Просмотры
603
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