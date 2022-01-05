Мелодисон, Белль и Бальтазар: какими редкими именами называли детей в Киеве в 2021 году

Мелодисон, Белль и Бальтазар: какими редкими именами называли детей в Киеве в 2021 году

Родители все чаще выбирают экзотические имена.

В Киеве в 2021 году самыми популярными именами новорожденных были София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей. Однако родители также называли детей редкими и экзотическими именами.

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины, пишет "Укринформ".

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Так, девочкам давали имя Ими, Миа, Эва, Ясна, Мечта, Алия, Нина, Совет, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Дон Дарина, Ильинка.

А мальчикам – Влас, Адам, Клим, Илон, Филипп, Марьян, Ярема, Архип, Сава, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт, Никифор.

Напомним, что в Украине детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не привитых от полиомиелита вовремя, будут вакцинировать в конце января 2022 года.

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