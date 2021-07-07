Медики "собирают" кости руки: Геращенко рассказал о состоянии патрульного, которого ранил "голосеевский стрелок"

В патрульного пальцы руки будут работать только через полгода.

Патрульный Сергей, у которого в среду, 7 июля, в Киеве ранил "голосеевский стрелок", сейчас в больнице. Медики спасают его руку.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

По его данным, выстрел был картечью из охотничьего ружья через дверь. Поэтому в копа серьезное ранение руки.

"Сейчас медики больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея. Они говорят, что если не будет осложнений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся что все будет хорошо, хотя конечно рука Сергея уже никогда не будет такой как раньше", — отметил Геращенко.

Заместитель министра МВД добавил, что раненый патрульный служит в полиции уже два года и получает 14 тыс. грн.

"Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным", — добавил Геращенко.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки.

Кроме того, пострадал еще один человек — у него медики диагностировали ранение лица. После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире. Родственник стрелка рассказал корреспонденту ТСН, что мужчина открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры. Мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева задержали.

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