McDonald's возобновил работу еще двух заведений в Киеве: где открылись рестораны

Популярная сеть фаст-фуда постепенно возобновляет работу своих заведений в городах Украины.
McDonald's возобновил работу еще двух заведений в Киеве.
Об этом 20 октября сообщили на официальной Facebook-странице сети.
Так, свои двери заведения открыли в двух крупных киевских ТРЦ:
- ТРЦ SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т
- ТРЦ DREAM, просп. Оболонский, 1-б
Таким образом, по состоянию на 20 октября в столице уже работает 23 заведения McDonald's.
Стоит отметить, что 18 октября стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла четыре заведения во Львове.
Напомним, 24 февраля, в начале полномасштабного вторжения России в Украину, McDonald's полностью приостановил работу своих ресторанов в Украине. В августе стало известно, что McDonald's возобновляет работу в Украине, но не везде.
Решение приняли после длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой сотрудников вернуться к работе.
В Киеве сеть заведений быстрого питания McDonald's возобновила работу 20 сентября.
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