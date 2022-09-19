McDonald's объявил об открытии ресторанов в Киеве

Завтра, 20 сентября, в Киеве возобновят работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

Об этом сообщила глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.

Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева:

проспект Бажана, 3в ( м. Харьковская );

); ул. Гришко, 7 ( м. Позняки );

); проспект Гагарина, 2а (м. Дарница).

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

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Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны.



Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Напомним, в Киеве разоблачили сеть борделей и задержали группу сутенеров. 43-летний киевлянин и его 34-летний товарищ организовали работу заведений в арендованных квартирах Киевской области. Ежедневный заработок "фирмы" составлял от 25 до 150 тысяч гривен.

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