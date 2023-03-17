Мать нашла окровавленного сына: в Киевской области в доме раздался взрыв (фото)

В Фастовском районе Киевской области 17 марта 21-летний мужчина нашел на улице гранату и взорвал ее в своем доме.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По данным полиции, 21-летний житель Киевской области нашел гранату. Взрывоопасный предмет он принес домой и взорвал. Мать парня услышала взрыв и прибежала в его комнату. Там она увидела окровавленного сына и разбитую из-за взрыва мебель.

Фото: Андрей Небитов

Парень потерял руку из-за гранаты. Его госпитализировали. На месте инцидента работают следователи, устанавливающие обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве молодой человек пытался убить свою бабушку.

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