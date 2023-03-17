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Мать нашла окровавленного сына: в Киевской области в доме раздался взрыв (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
1 мин
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Мать нашла окровавленного сына: в Киевской области в доме раздался взрыв (фото)

Фото: pixabay.com

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва дома.

В Фастовском районе Киевской области 17 марта 21-летний мужчина нашел на улице гранату и взорвал ее в своем доме.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По данным полиции, 21-летний житель Киевской области нашел гранату. Взрывоопасный предмет он принес домой и взорвал. Мать парня услышала взрыв и прибежала в его комнату. Там она увидела окровавленного сына и разбитую из-за взрыва мебель.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Парень потерял руку из-за гранаты. Его госпитализировали. На месте инцидента работают следователи, устанавливающие обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве молодой человек пытался убить свою бабушку.

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Дата публикации
Просмотры
332
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