Мать нашла окровавленного сына: в Киевской области в доме раздался взрыв (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва дома.
В Фастовском районе Киевской области 17 марта 21-летний мужчина нашел на улице гранату и взорвал ее в своем доме.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
По данным полиции, 21-летний житель Киевской области нашел гранату. Взрывоопасный предмет он принес домой и взорвал. Мать парня услышала взрыв и прибежала в его комнату. Там она увидела окровавленного сына и разбитую из-за взрыва мебель.
Парень потерял руку из-за гранаты. Его госпитализировали. На месте инцидента работают следователи, устанавливающие обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Киеве молодой человек пытался убить свою бабушку.
Читайте также:
- "Кому-то война, а кому-то бабло": в Киеве разразился скандал из-за строительства в парке Пушкина (фото)
- На Киевщине местные жители встретили сразу 75 российских мин (фото)
- В Киеве сообщили о заминировании школы: детей и учителей эвакуировали (видео)