Мать думала, что малышка утонула, а она была жива: в Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн (видео)

Патрульные предоставили ребенку домедицинскую помощь, и спасли тем самым жизнь.

В Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн. Мать думала, что малышка утонула, а она была жива.

Патрульные предоставили ребенку домедицинскую помощь, и спасли тем самым жизнь.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Вчера патрульные Богдан Лисовский и Сергей Галанзовский получили вызов на улицу Приветную. Там 2-летняя девочка упала в бассейн, где ее нашла мать. В отчаянии женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула", — говорится в сообщении Патрульной полиции.

Когда патрульные прибыли на вызов, то девочка уже лежала на траве, а мать оказывала ей помощь. Ребенок был жив.

спасение девочки В Киеве 2-летняя девочка едва не утонула в бассейне: патрульные оказывали ей домедицинскую помощь Вчера патрульные Богдан Лисовский и Сергей Галанзовская получили вызов на улицу приветливо. Там 2-летняя девочка упала в бассейн, где ее нашла мать. В отчаянии женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула. Когда Сергей и Богдан прибыли на вызов, то девочка уже лежала на траве, а мать оказывала ей помощь. Ребенок был жив. Патрульные немедленно бросились к девочке, убедились в проходимости дыхательных путей и в том, что она начала дышать. Далее положили ребенка в стабильное боковое положение и согревали полотенцами. На вызов прибыл еще один экипаж — Виталий Данильчук и Дмитрий Крадожон. Они успокаивали мать девочки и маленького брата, которые находились в шоковом состоянии, а также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия. Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение. Желаем девочке скорейшего выздоровления. Спасибо патрульным за оперативную помощь. Хотите знать еще больше? Следите за нами в нашем telegram-канале: https://t.me/kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликовано Патрульная полиция Киева понедельник, 12 Июля 2021

"Патрульные немедленно бросились к девочке, убедились в проходимости дыхательных путей и в том, что она начала дышать. Далее положили ребенка в стабильное боковое положение и согревали полотенцами", — рассказали в полиции.

На вызов прибыл еще один экипаж — Виталий Данильчук и Дмитрий Крадожон. Они успокаивали мать девочки и маленького брата, которые находились в шоковом состоянии, а также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия.

Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

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