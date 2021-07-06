Массовое "заминирование" в Киеве: взрывчатку ищут еще в трех торговых центрах

Сейчас правоохранители проверяют информацию.
Во вторник, 6 июля, в Киеве поступило сообщение о массовом минировании.
Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, пишет "РБК-Украина".
"Да, поступили сообщения о минировании Киевского горсовета и трех торговых центров: Оушен Плаза, Метроград, Гулливер", — заявили в полиции.
Также 6 июля неизвестные сообщили о якобы заминировании помещения Киевсовета и требуют выкуп полбиткоина. Сейчас из помещения Киевсовета частично эвакуируют работников.
А в понедельник, 5 июля, "минировали" железнодорожный вокзал, взрывчатки при осмотре не нашли.