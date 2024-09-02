Массированный удар по Киеву 2 сентября 2024: все что известно по состоянию на утро

Воздушная тревога все еще продолжается.

Россия снова коварно атаковала украинцев и ее главной целью был Киев.

Собрали для вас главное о массированном ударе сегодня, что известно к этому часу.

Ночь началась с атаки беспилотников.

Позже были зафиксированы 7 бортов Ту-95, которые взлетели в "Оленье" и совершили пусковые маневры в Энгельсе. Около 4:40 утра в Украину начали залетать ракеты.

Они постоянно меняли курс. Основная цель – Киев, но кроме крылатых ракет была и баллистика и не только по столице.

По предварительной информации, Киев атаковали разные виды ракет, но ожидаем подробную информацию от Воздушных Сил ВСУ.

На Киевщине работала ПВО.

Что касается Киева, то поступает информация от властей о падении обломков в четырех районах. В настоящее время пострадавший, повреждение нежилых застроек, горит авто.

В Голосеевском районе частично разрушена котельная. Работают аварийно-спасательные службы.

Очевидцы сообщают о затянутом небом дымом в некоторых районах Киева. Также местные жители информируют, что в Днепровском районе сыпались стекла и обломки.

Частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию ​​метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие.

Также произошло возгорание МАФа вблизи станции метро.

Ожидаем обновление информации от власти.

Напомним, что ранее Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей.

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