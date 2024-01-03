Массированный ракетный удар по Киеву: количество погибших выросло

В больнице скончалась еще одна жертва атаки.

В Киеве возросло число погибших в результате массированного ракетного удара 29 декабря. Известно о 30 жертвах российской атаки на столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер один человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в результате ракетного удара 29 декабря погибли 30 человек. Кроме того, 29 киевлян получили ранения.

Напомним, 29 декабря во время воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города. В частности, на складское помещение в Шевченковском районе.

Известно, что в тот день столицу атаковали несколькими десятками ракет разного типа. ПВО поразило более трех десятков воздушных целей.

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