Массированный ракетный удар по Киеву: из охваченного огнем дома госпитализировали беременную

Из многоэтажки в Голосеевском районе по состоянию на утро госпитализировали 6 человек.

В Киеве в результате российской атаки количество пострадавших возросло до 9 человек, среди них – беременная женщина.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Также читайте ВСУ проредили ряды оккупантов еще на 890 бойцов: Генштаб назвал потери

"Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них — беременная женщина. Экстренные службы работают на месте", — говорится в его доме.

Он добавил, что еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте.

Напомним, под утро 7 февраля россияне нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки часть города осталась без света.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.