Массированный ракетный удар по Киеву: из охваченного огнем дома госпитализировали беременную

Из многоэтажки в Голосеевском районе по состоянию на утро госпитализировали 6 человек.
В Киеве в результате российской атаки количество пострадавших возросло до 9 человек, среди них – беременная женщина.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них — беременная женщина. Экстренные службы работают на месте", — говорится в его доме.
Он добавил, что еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте.
Напомним, под утро 7 февраля россияне нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки часть города осталась без света.
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