Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Массированный обстрел Киева: в одном из районов пожары вызвали сильное задымление

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3452
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Массированный обстрел Киева: в одном из районов пожары вызвали сильное задымление

Киев.

Людей просят ограничить пребывание на улице.

Утром 2 января в небе над Киевом активно работали силы ПВО, поэтому сейчас наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой", — говорится в сообщении.

в КГГА дали советы жителям столицы, если они находятся в местах задымления. Так, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, Российская Федерация 2 января нанесла мощный массированный ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3452
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация