Массированный обстрел Киева: в одном из районов пожары вызвали сильное задымление

Людей просят ограничить пребывание на улице.
Утром 2 января в небе над Киевом активно работали силы ПВО, поэтому сейчас наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"В Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой", — говорится в сообщении.
в КГГА дали советы жителям столицы, если они находятся в местах задымления. Так, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Как сообщалось, Российская Федерация 2 января нанесла мощный массированный ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".