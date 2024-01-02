Массированный обстрел Киева: в одном из районов пожары вызвали сильное задымление

Утром 2 января в небе над Киевом активно работали силы ПВО, поэтому сейчас наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"В Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой", — говорится в сообщении.

в КГГА дали советы жителям столицы, если они находятся в местах задымления. Так, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, Российская Федерация 2 января нанесла мощный массированный ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили более шести десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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