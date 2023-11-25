Массированный обстрел Киева "Шахедами": на атаку отреагировали в США

Российская армия 25 ноября запустила по Киеву более 70 иранских дронов. Очевидно, противник ждал понижения температуры, чтобы усилить атаки.

Об этом написала посол посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Всю ночь в Киеве активно работала ПВО. Когда температура в Украине падает ниже нуля, Россия цинично посылает волны иранских беспилотников, чтобы атаковать столицу и страну. Спасибо воздушным защитникам Украины", — отметила она.

Напомним, в КМВА показали последствия вражеской атаки на столицу.

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