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Массированный обстрел Киева "Шахедами": на атаку отреагировали в США

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Массированный обстрел Киева "Шахедами": на атаку отреагировали в США

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк / Фото: Getty Images

Цинизма русских окупантов нет предела.

Российская армия 25 ноября запустила по Киеву более 70 иранских дронов. Очевидно, противник ждал понижения температуры, чтобы усилить атаки.

Об этом написала посол посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Всю ночь в Киеве активно работала ПВО. Когда температура в Украине падает ниже нуля, Россия цинично посылает волны иранских беспилотников, чтобы атаковать столицу и страну. Спасибо воздушным защитникам Украины", — отметила она.

Напомним, в КМВА показали последствия вражеской атаки на столицу.

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Дата публикации
Просмотры
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