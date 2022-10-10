Массированный обстрел Киева: оккупанты убили пять местных жителей и еще более полусотни ранили

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по нескольким районам столицы. В результате чего погибли пять человек, еще более полусотни получили ранения. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

Оккупанты во время ракетной атаки на Киев убили пять местных жителей. Еще более полусотни получили разные ранения.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Виталий Кличко.

Как стало известно, россияне нанесли удары по нескольким районам столицы. Одна из ракет упала в центре города.

"Бешеный агрессор ударил по нескольким объектам критической инфраструктуры столицы. По данным на данный момент: от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек. 51 пострадавший. Из них — 42 госпитализированы в медучреждения города. Угроза новых ударов сохраняется. Поэтому прошу всех не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги. Во время тревоги находитесь в укрытиях”, — подчеркнул Виталий Кличко.

Отдельно он добавил, что все экстренные службы столицы работают на местах попадания российских ракет.

Напомним, что во время массовой атаки 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты. Из них 43 сбила противовоздушная оборона.

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