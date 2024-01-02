Массированная ракетная и дронова атака по Киевщине: есть погибшие и раненые

По состоянию на 10 утра 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.
Россия начала атаку по Киевской области с ночи 2 января, выпустив БПлА, а с утра продолжила массированную атаку ракетами.
Об этом сообщает начальник КОВА Руслан Кравченко.
По его информации, в результате падения обломков в г. Вишневое повреждены 5 многоквартирных домов.
Организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева, с людьми будут работать психологи ГСЧС.
"В общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждено несколько предприятий, складских помещений. Повреждение получил один из областных медучреждений", — отметил он.
По оперативной информации, по состоянию на 10 утра 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов возникли проблемы с энергоснабжением.
Работают пункты несокрушимости.
Напомним, ТСН.ua собрал всю информацию о ракетной атаке РФ по Украине. Больше читайте по ссылке.
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