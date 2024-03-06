Массированная ракетная атака РФ на Киев 7 февраля: возросло количество жертв

В больнице после трех недель борьбы скончался мужчина, который был в тяжелом состоянии после ракетной атаки в Голосеевском районе Киева. Мужчина является шестым погибшим из многоэтажки, куда попала РФ.

Об этом рассказала родственница семьи Оксана Ткач.

По ее словам, ранее ракетная атака унесла жизнь и дочери погибшего Юрия Носова – Анастасии. Они оба были в крайне тяжелом состоянии. Девушка тоже скончалась в больнице от полученных травм. Об этом также проинформировал и киевский городской голова Виталий Кличко.

В настоящее время друзья и знакомые семьи выражают соболезнования в соцсетях.

"Юра умер в больнице после 3 недель борьбы врачей за его жизнь, не приходя в сознание, после попадания обломков ракеты в его дом и Теремках. Две недели назад умерла от ранений дочь Юры — Анастасия. Во время трагедии погибли несколько собак..." — написали знакомые Носова в Facebook.

Напомним, утром 7 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки произошел пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Тогда пострадали 40 человек, а четверо погибли.

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