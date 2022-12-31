Массированная ракетная атака по Киеву: выросло количество пострадавших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 16:00 31 декабря количество пострадавших в результате ракетных обстрелов россиян по столице возросло до 20 человек, 14 из них были госпитализированы.

Об этом сообщил Кличко в социальных сетях.

Также читайте Большинство ракет сбиты авиацией и ПВО: в Сухопутных войсках сообщили первые результаты

"В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте", — говорится в его сообщении.

Также он добавил, что различные ступни повреждений получили учебные заведения. Две школы – в Соломенском районе столицы, одна – в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.

Россия обстреляла Киев на Новый год

Напомним, в сети практически сразу после объявления "тревоги" сообщили о взрывах в Киеве. Их подтвердил мэр. В ОВА подтвердили работу ПВО в области.

Стало известно, что взрывы прогремели в нескольких районах города. В частности, в Соломенском, Печерском и Голосеевском. В результате атаки предварительно один человек погиб, 13 — получили ранения. Среди пострадавших также японский журналист. Его госпитализировали, оказывают помощь медики.

По информации КМВА, в районе Киева уничтожены семь воздушных целей. Следует отметить, что по состоянию на 16:03 объявлен отбой воздушной тревоги.

Принесет ли 2023 мир Украине: прогноз от Алексея Арестовича

Читайте также: