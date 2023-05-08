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Массированная ночная атака дронов по Киеву: Кличко назвал цель россиян

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Массированная ночная атака дронов по Киеву: Кличко назвал цель россиян

Квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами 8 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Вражеские дроны постоянно маневрировали в воздушном пространстве Киева, меняя свой курс.

Иранские дроны "Шахед", выпущенные оккупантами ночью 8 мая, летели в направлении центра Киева.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко на месте происшествия.

"Дроны летели в направлении центра с разных сторон. Они меняли свой курс. Конечной цели мы не знаем, но я могу сказать, что каждый украинец является целью агрессора", — ответил городской голова на вопросы журналиста.

Напомним, ночью 8 мая Россия снова нанесла удар по Киеву, применяя иранские дроны "Шахед". Агрсеорку выпустили более 30 Shahed-136. По данным воздушных сил, украинские силы ПВО сбили все вражеские объекты. Однако обломки БПЛА упали на жилые дома и авто, есть пострадавшие.

В частности, взрывы прогремели в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районе. В последнем обломок дрона повредил 22-этажный жилой дом. На 11-м этаже вместо стены образовалась дыра.

Все, что известно о ночной атаке России по столице и ее последствиях – читайте в материале на ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
2530
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