Массированная баллистическая атака на Киев: показали фото последствий

Погибли четыре человека.
На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. В частности, удар пришелся по Шевченковскому району столицы. Именно здесь четыре жертвы.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная и показала фото последствий атаки на Лукьяновке.
У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. Станция метрополитена закрыта. Разрушений испытал ее вестибюль. Также повреждено здание McDonald's, расположенное рядом с метро.
Фото последствий
Кроме того, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате обстрела занялось по меньшей мере десять автомобилей. Ликвидировано возгорание трех авто. Также произошло частичное разрушение административного здания, здания бизнес центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.
Как сообщалось, ночью 18 января РФ ударила по Украине баллистикой и беспилотниками. Уничтожены две ракеты "Искандер-М"/KN-23" и 24 дрона.
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