Массированная баллистическая атака на Киев: показали фото последствий

На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. В частности, удар пришелся по Шевченковскому району столицы. Именно здесь четыре жертвы.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная и показала фото последствий атаки на Лукьяновке.

У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. Станция метрополитена закрыта. Разрушений испытал ее вестибюль. Также повреждено здание McDonald's, расположенное рядом с метро.

Фото последствий

У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. Станция метрополитена закрыта / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Последствия обстрела станции метро "Лукьяновка". / Фото: фото: Наталия Нагорная

На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики.

У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод.

Повреждено здание McDonald's. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Кроме того, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате обстрела занялось по меньшей мере десять автомобилей. Ликвидировано возгорание трех авто. Также произошло частичное разрушение административного здания, здания бизнес центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.

Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Как сообщалось, ночью 18 января РФ ударила по Украине баллистикой и беспилотниками. Уничтожены две ракеты "Искандер-М"/KN-23" и 24 дрона.

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