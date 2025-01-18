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Массированная баллистическая атака на Киев: показали фото последствий

Массированная баллистическая атака на Киев: показали фото последствий

Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Погибли четыре человека.

На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. В частности, удар пришелся по Шевченковскому району столицы. Именно здесь четыре жертвы.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная и показала фото последствий атаки на Лукьяновке.

У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. Станция метрополитена закрыта. Разрушений испытал ее вестибюль. Также повреждено здание McDonald's, расположенное рядом с метро.

Фото последствий

У станции метро
У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. Станция метрополитена закрыта / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН
У станции метро
У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН
На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. / © Фото Натальи Нагорной/ТСН
На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН
Последствия обстрела станции метро
Последствия обстрела станции метро "Лукьяновка". / Фото: фото: Наталия Нагорная
На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики. / ©
На рассвете 18 января армия РФ нанесла по Киеву ракетные удары баллистики.
У станции метро
У станции метро "Лукьяновка" прорвало трубопровод.
Повреждено здание McDonald's. / © Фото Натальи Нагорной/ТСН
Повреждено здание McDonald's. / Фото: Фото Натальи Нагорной/ТСН

Кроме того, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в результате обстрела занялось по меньшей мере десять автомобилей. Ликвидировано возгорание трех авто. Также произошло частичное разрушение административного здания, здания бизнес центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован.

Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / © ГУ ГСЧС в Киеве
Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / © ГУ ГСЧС в Киеве
Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / © ГУ ГСЧС в Киеве
Армия РФ утром 18 января атаковала Киев ракетами. / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Как сообщалось, ночью 18 января РФ ударила по Украине баллистикой и беспилотниками. Уничтожены две ракеты "Искандер-М"/KN-23" и 24 дрона.

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