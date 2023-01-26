Массированная атака РФ: появилось фото обломков вражеской ракеты в Киевской области

Российская оккупационная армия с утра 26 января возобновила ракетный террор в Украине. Сообщалось о работе ПВО в ряде областей. Полиция Киевщины уже фиксирует последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Он рассказал, что обломки запускаемых оккупантами ракет уже обнаружили на территории нескольких районов Киевской области. Полиция осматривает места.

"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские проводят осмотр места происшествия", — говорится в сообщении.

Генерал полиции призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь от этого зависит здоровье и жизнь.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги 26 января прогремел взрыв.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе.

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Предварительно, в результате ракетного террора россиян погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

Сообщалось о взрывах в Днепровском районе Киева.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по Винницкой области. В результате попадания пострадавших нет.

Известно также, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

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