Массированная атака РФ дронами по Киеву: сколько целей сбила ПВО

Местные власти подчеркнули, что ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели.
Ночью и утром Россия атаковала Киев беспилотниками. Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили примерно полтора десятка русских дронов.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).
"Из-за атаки ударных БпЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Суммарно она продолжалась почти 6 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели! ПВО", — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, в Киеве ночью 29 августа прогремели сильные взрывы.
Читайте также: