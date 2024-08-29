Массированная атака РФ дронами по Киеву: сколько целей сбила ПВО

Местные власти подчеркнули, что ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели.

Ночью и утром Россия атаковала Киев беспилотниками. Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили примерно полтора десятка русских дронов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).

Также читайте В Киеве объявлена воздушная тревога: в городе летают российские БПЛА

"Из-за атаки ударных БпЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Суммарно она продолжалась почти 6 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели! ПВО", — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, в Киеве ночью 29 августа прогремели сильные взрывы.

Главное за 28 августа: Враг продвинулся под Покровском, пожар на Рязанской ГЭС, пожар на Рязанской ГЭС

Читайте также: