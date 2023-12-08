Массированная атака по Украине: какая ситуация в Киевской области

Сегодня утром враг в очередной раз коварно атаковал нашу область. В этот раз ракетами, чего не было давно.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

Безопасная ситуация в регионе

Кратко об атаке и последствиях:

воздушная тревога продолжалась более 1,5 часов;

активно работали силы ПВО;

попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано;

по оперативной информации, пострадавших нет;

есть повреждения частных домов в нескольких общинах области в результате падения обломков: в домах выбиты окна, частичные разрушения стен.

В настоящее время на местах работают аварийные службы. Более подробную информацию о повреждениях обнародуют впоследствии.

"Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий утренней атаки. Людям будет оказана вся необходимая помощь. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Спасибо нашим военным за профессиональную работу и сохраненные жизни!", — подытожил Кравченко.

Напомним, утром 8 декабря во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

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