Массированная атака по Украине: какая ситуация в Киевской области

К счастью, погибших нет.
Сегодня утром враг в очередной раз коварно атаковал нашу область. В этот раз ракетами, чего не было давно.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.
Безопасная ситуация в регионе
Кратко об атаке и последствиях:
- воздушная тревога продолжалась более 1,5 часов;
- активно работали силы ПВО;
- попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано;
- по оперативной информации, пострадавших нет;
- есть повреждения частных домов в нескольких общинах области в результате падения обломков: в домах выбиты окна, частичные разрушения стен.
В настоящее время на местах работают аварийные службы. Более подробную информацию о повреждениях обнародуют впоследствии.
"Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий утренней атаки. Людям будет оказана вся необходимая помощь. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Спасибо нашим военным за профессиональную работу и сохраненные жизни!", — подытожил Кравченко.
Напомним, утром 8 декабря во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы. В Киевской области работают силы противовоздушной обороны.
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