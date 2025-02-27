Массированная атака на Киевщину: ОВА сообщила детали о последствиях в трех районах

Повреждены частные дома, склады, элеватор, автомобили.
Из-за массированной атаки российскими беспилотниками на Киевскую область 27 февраля ее последствия были зафиксированы в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
"Очередная неспокойная ночь в Киевской области. Область была массированно атакована вражескими БпЛА. Тревога продолжалась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", – говорится в заявлении.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Однако последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.
Так, в Бориспольском районе вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Огонь потушили. Также были повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.
В Броварском районе повреждены два частных дома.
В Обуховском районе из-за падения обломков сбитых дронов загорелся камыш на открытом участке местности. Пожар был ликвидирован.
Все службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в одном из районов Киевской области из-за падения обломков дрона возник пожар на промышленном объекте.
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