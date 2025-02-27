Массированная атака на Киевщину: ОВА сообщила детали о последствиях в трех районах

Из-за массированной атаки российскими беспилотниками на Киевскую область 27 февраля ее последствия были зафиксированы в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"Очередная неспокойная ночь в Киевской области. Область была массированно атакована вражескими БпЛА. Тревога продолжалась почти 7 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", – говорится в заявлении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Однако последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

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Так, в Бориспольском районе вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Огонь потушили. Также были повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.

В Броварском районе повреждены два частных дома.

В Обуховском районе из-за падения обломков сбитых дронов загорелся камыш на открытом участке местности. Пожар был ликвидирован.

Все службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в одном из районов Киевской области из-за падения обломков дрона возник пожар на промышленном объекте.