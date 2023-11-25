Массированная атака дронов на Киев: город частично остался без света

В результате массированной атаки беспилотников 25 ноября в Киеве возникли проблемы с электроснабжением. В столице после обстрела без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению.

Кроме того, при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение в результате атаки российских беспилотников.

Как сообщалось, на столицу дроны летели в несколько волн по разным направлениям. Атака стала наиболее массовой с начала полномасштабного вторжения. Сирены звучали в городе более шести часов.

Напомним, ночью против 25 ноября кафиры атаковали рекордным количеством дронов — было около 75 пусков. Силы ПВО сбили 71 БпЛА. Основным направлением удара россиян была столица – Киев.

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