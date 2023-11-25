Массированная атака дронами по Киеву, пятеро пострадавших: прокуратура начала расследование (фото)

Киевская городская прокуратура приступила к производству из-за массированной атаки дронами по столице с пятью пострадавшими.

Досудебное расследование начато в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), отметили в прокуратуре.

По данным следствия, 25 ноября 2023 года вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили воздушную атаку беспилотными летательными аппаратами по центру Киева. Воздушная тревога продолжалась более шести часов.

Также читайте Угроза применения баллистики: в Киеве и области объявлена воздушная тревога

Зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. У двух из них резаные раны конечностей, еще у трех – острая реакция на стресс. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Повреждены гражданские объекты (в том числе жилые дома и помещения в детском саду), а также автомобили местных жителей.

На местах происшествия продолжают работать экстренные службы и следственно-оперативные группы.

Напомним, в ночь на 25 ноября Киев и область атаковали модернизированные "Шахеды". Дроны-камикадзе были окрашены в черный цвет, чтобы их не было видно в ночном небе.

оккупанты начали запускать "Шахеды" черного цвета / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев".

Читайте также: