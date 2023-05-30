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Массированная атака дронами на Киев и пожар в РФ: главные новости ночи 30 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6674
Время на прочтение
1 мин
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Массированная атака дронами на Киев и пожар в РФ: главные новости ночи 30 мая 2023 года

Враг третий раз за сутки атаковал Киев / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 мая 2023 года:

  • В Киеве работало ПВО — власть Читать дальше –>
  • В Киеве в результате пожара в многоэтажке один человек погиб, эвакуировали 20 человек — Кличко Читать далее –>
  • Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников — КМВА Читать далее –>
  • Погибшие, пострадавшие и пожар в многоэтажке: обобщенная информация о ночной атаке дронами на Киев Читать далее –>
  • В Московской области сгорел склад с бумагой, есть погибшие Читать далее –>

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Просмотры
6674
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