Массированная атака дронами на Киев и пожар в РФ: главные новости ночи 30 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 мая 2023 года:
- В Киеве работало ПВО — власть Читать дальше –>
- В Киеве в результате пожара в многоэтажке один человек погиб, эвакуировали 20 человек — Кличко Читать далее –>
- Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников — КМВА Читать далее –>
- Погибшие, пострадавшие и пожар в многоэтажке: обобщенная информация о ночной атаке дронами на Киев Читать далее –>
- В Московской области сгорел склад с бумагой, есть погибшие Читать далее –>
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