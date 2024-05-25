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Масштабный пожар в лесу под Киевом: что известно на данный момент

Масштабный пожар в лесу под Киевом: что известно на данный момент

Пожар в природной экосистеме в Вышгородском районе локализован / Фото: ГСЧС в Киевской области

В настоящее время пожар локализован, осуществляется тушение возгорания лесной подстилки отдельными очагами.

В Вышгородском районе Киевской области локализован пожар в природной экосистеме, продолжается ликвидация.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В настоящее время ситуация контролируется. Осуществляется гашение возгорания лесной подстилки отдельными ячейками.

Не допущено распространение огня на линии электропередачи.

На месте работают подразделения ГСЧС и работники лесхоза.

Напомним, из-за пожара в Вышгородском районе, в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева.

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