Масштабный пожар в лесу под Киевом: что известно на данный момент

В настоящее время пожар локализован, осуществляется тушение возгорания лесной подстилки отдельными очагами.
В Вышгородском районе Киевской области локализован пожар в природной экосистеме, продолжается ликвидация.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В настоящее время ситуация контролируется. Осуществляется гашение возгорания лесной подстилки отдельными ячейками.
Не допущено распространение огня на линии электропередачи.
На месте работают подразделения ГСЧС и работники лесхоза.
Напомним, из-за пожара в Вышгородском районе, в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева.
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