Масштабный пожар в Киеве: из-за огня в офисе была заблокирована женщина

В Голосеевском районе Киева произошло возгорание в офисном помещении на четвертом этаже с распространением огня на пятый этаж и крышу здания.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Чрезвычайные люди спасли женщину, которая была заблокирована в помещении и не могла самостоятельно выйти, и передали ее медикам для госпитализации.

Последствия пожара в Киеве

Последствия пожара в Киеве

Последствия пожара в Киеве

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Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 150 кв.м.

На месте возгорания работали 68 спасателей и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Одессе почти три часа шла борьба с масштабным пожаром в заведении на берегу моря.

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