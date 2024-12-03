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Масштабный пожар в Киеве: из-за огня в офисе была заблокирована женщина

Масштабный пожар в Киеве: из-за огня в офисе была заблокирована женщина

Работа пожарных / Фото: ГСЧС Украины

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

В Голосеевском районе Киева произошло возгорание в офисном помещении на четвертом этаже с распространением огня на пятый этаж и крышу здания.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Чрезвычайные люди спасли женщину, которая была заблокирована в помещении и не могла самостоятельно выйти, и передали ее медикам для госпитализации.

Последствия пожара в Киеве / ©
Последствия пожара в Киеве
Последствия пожара в Киеве / ©
Последствия пожара в Киеве
Последствия пожара в Киеве / ©
Последствия пожара в Киеве

Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 150 кв.м.

На месте возгорания работали 68 спасателей и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Одессе почти три часа шла борьба с масштабным пожаром в заведении на берегу моря.

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