Масштабный пожар после взрыва на заводе в Киеве: с 4 людьми есть связь, еще 2 — ищут под завалами

Продолжается спасательная операция.
В Киеве в четверг, 9 февраля, после взрыва на территории бывшего завода вспыхнул масштабный пожар. Под завалами остаются 6 человек, из которых 4 уже вышли на связь со спасателями.
Об этом сообщает КМВА.
"Шесть человек остаются под завалами, с четырьмя есть связь. Разрушено 1-этажное здание складского помещения. Возник пожар на площади около 500 м.кв", — говорится в сообщении.
В настоящее время идет спасательная операция.
Напомним, в Киеве 9 февраля на территории бывшего завода раздался взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газового баллона.
В КМВА сообщили, что на месте трагедии погиб один человек, трое человек были извлечены из-под завалов.
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