Масштабные хищения: в СБУ объяснили причины обысков в "Киевавтодоре" и КГГА

Масштабные хищения: в СБУ объяснили причины обысков в "Киевавтодоре" и КГГА

СБУ провела обыски в "Киевавтодоре", КГГА и по месту жительства подозреваемых.

СБУ проводила обыски в "Киевавтодоре" и КГГА по подозрению в масштабном хищении бюджетных денег. Коммунальщиков обвиняют в присвоении 20 млн грн.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей "Киевавтодор" закупил по завышенным ценам всесезонные машины для летнего и зимнего содержания дорог. Коммунальщики нанесли ущерб государственному бюджету на 20 млн грн.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов дела", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли финансовую документацию, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжается расследование.

Напомним, Киев в мае накрыла волна обысков. Работники фискальной службы вместе со столичной прокуратурой "трясли" одновременно КГГА и целый ряд столичных коммунальных предприятий.

Также 18 мая Виталий Кличко заявил, что к нему в дверь "ломились" правоохранители. Впоследствии в СБУ заявили, что "никакого отношения к господину Кличко это не имеет", а силовики проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированных нефтепродуктах. Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает мэр столицы.

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