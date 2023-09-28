Масштабное ДТП в Киеве: в Святошинском районе столкнулись четыре автомобиля, есть погибшие и пострадавшие (фото)

Водитель одного из авто не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В Киеве вечером 28 сентября произошла масштабная авария — столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, авария произошла около 18:00 на улице Наумова в Святошинском районе столицы. Там предварительно столкнулись автомобили Mitsubishi, Kia, Skoda и Renault. Водитель Mitsubishi не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями.

Столкнулись четыре автомобиля

“В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi погибли, водитель и пассажир автомобиля Kia получили телесные повреждения. Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках уголовного производства стражи порядка устанавливают все обстоятельства и механизм аварии”, — рассказали в Нацполиции Киева.

Напомним, что на Киевщине легковушка BMW влетела в грузовик — погиб младенец и его родители.