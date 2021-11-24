Масштабное ДТП в Киеве: семь автомобилей столкнулись на светофоре из-за гололеда (видео)

Детали аварии выясняются.

В Киеве произошло масштабное ДТП.

Семь автомобилей столкнулись на светофоре из-за гололеда.

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Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Авария произошла по улице Бойчука, 18 в Печерском районе столицы.

"Масштабная авария с участием семи автомобилей на светофоре на ул. Бойчука, 18. Учитывайте погодные условия и переобувайте свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь длиннее", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во вторник, 23 ноября, выпал первый снег. Из-за этого в городе после 17:00 произошло более 25 ДТП.

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