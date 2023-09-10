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Масштабная воздушная тревога и атака беспилотниками на Киев: главные новости ночи 10 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2885
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и атака беспилотниками на Киев: главные новости ночи 10 сентября 2023 года

Воздушная тревога звучала в большом количестве украинских областей.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 сентября 2023 года:

  • В Киевской области силы ПВО работали по целям — власть Читать дальше –>
  • В Киеве и ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога Читать далее –>
  • Кличко сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах столицы Читать далее –>
  • Враг атаковал Киев беспилотниками: последствия атаки Читать далее –>
  • Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА во время атаки на Киев Читать дальше –>

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2885
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