Масштабная воздушная тревога и атака беспилотниками на Киев: главные новости ночи 10 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 сентября 2023 года:
- В Киевской области силы ПВО работали по целям — власть Читать дальше –>
- В Киеве и ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога Читать далее –>
- Кличко сообщил о падении обломков беспилотников в нескольких районах столицы Читать далее –>
- Враг атаковал Киев беспилотниками: последствия атаки Читать далее –>
- Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА во время атаки на Киев Читать дальше –>
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