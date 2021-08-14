Маскировали мусор землей: в Киевской области предприятие завалило отходами 10 га земли

Один из картонно-бумажных комбинатов Обуховского района потихоньку засорял немалую территорию.

Полиция Киевской области разоблачила лиц, которые засоряли промышленными отходами территорию в Обуховском, Белоцерковском и Броварском районах — это более 10 га земель области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Группа лиц вывозила промышленные отходы и выгружала их в местах, не приспособленных для утилизации мусора. Так на днях правоохранители осуществили обзор засоренного участка в Мироновке и провели обыск автомобиля "Камаз", во время которого изъяли образцы промышленных отходов, товарно-транспортные накладные и сам грузовой автомобиль.

На Обуховщине, куда также свозили промышленный мусор, копы изъяли трактора, маскировали мусора землей. С мест засорения экологи отобрали образцы промышленных отходов для дальнейшего исследования.

Промышленный мусор в разные районы Киевской области вывозили из одного из картонно-бумажных комбинатов Обуховского района. Правоохранители изъяли документацию предприятия и отобрали образцы отходов.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Министерство внутренних дел Украины

Министерство внутренних дел Украины

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