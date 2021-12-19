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Машины разбросало по дороге: ночью в Киеве произошло масштабное ДТП

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Машины разбросало по дороге: ночью в Киеве произошло масштабное ДТП

facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В аварии участвовало 5-6 автомобилей.

Масштабное ДТП произошло этой ночью в Киеве на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Telegram-канале. 

По предварительной информации, в аварии участвовало 5-6 автомобилей, машины разбросало по дороге. На место происшествия выехали полиции и медики. 

"Чтобы после корпоратива не стать звездой новостей, не садитесь за руль в уставшем расслабленном  состоянии!", - говорится в сообщении. 

Напомним, что харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.

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