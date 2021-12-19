Машины разбросало по дороге: ночью в Киеве произошло масштабное ДТП

В аварии участвовало 5-6 автомобилей.
Масштабное ДТП произошло этой ночью в Киеве на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
По предварительной информации, в аварии участвовало 5-6 автомобилей, машины разбросало по дороге. На место происшествия выехали полиции и медики.
"Чтобы после корпоратива не стать звездой новостей, не садитесь за руль в уставшем расслабленном состоянии!", - говорится в сообщении.
Напомним, что харьковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.
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