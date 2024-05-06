Манипуляции, чтобы посеять панику: городские власти ответили на заявления о рисках для "Почтовой площади"

В Киевской городской государственной администрации назвали манипуляциями заявления о работе станции метро "Почтовая площадь". Власти города уверены, что такие манипуляции создают, чтобы посеять панику.

Об этом заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отмечается, станция метрополитена "Почтовая площадь" работает в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

В Департаменте уверяют, что и сама станция, и примыкающие к ней перегонные тоннели находятся в надлежащем техническом состоянии, поэтому риски по подтоплению, закрытию станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют.

В КГГА также говорят, что специалисты метрополитена провели внеплановый осмотр и обследование сооружений, по результатам которых деформации не выявлены.

Городские власти призывают диванных экспертов и блоггеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа использовать информацию проверенную и из официальных источников. Раз подчеркиваем, что подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне”, – говорится в сообщении.

В Департаменте также напомнили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен капитальной перегородкой от будущего объекта многофункционального назначения.

Отметим, в последние дни в СМИ появился ряд заявлений от экспертов разного уровня о критическом состоянии Почтовой площади и тоннелях метро. В частности, такие заявили звучавшие от парламентской ВСК по Киеву, которая требует проверить, не грозит ли Почтовой площади катастрофа. Народная депутат Боднар также уверена, что строительство развязки на Почтовой площади привело к проседанию грунта и угрозе затопления метро. В Госаудитслужбе также предупредили Кличко, что дальнейшая эксплуатация Почтовой площади без консервации или достройки крайне опасна.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что станция метро "Почтовая площадь" в Киеве оказалась в опасности из-за строительства подземного ТЦ.

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